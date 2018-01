NISCEMI – Proficuo l’incontro congiunto svoltosi nella sala della Biblioteca comunale Mario Gori che l’Amministrazione comunale presieduta dal sindaco Massimiliano Conti, ha avuto con l’ingegnere Gianfranco Scarciotta, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Caltanissetta, affiancato da una delegazione di funzionari dello stesso comando ed al quale hanno partecipato anche 50 giovani della città dell’età media di 22/23 anni, che aspirano ad essere formati con la frequenza di un corso teorico pratico di 120 ore, Vigili del fuoco volontari.

Ciò per la riapertura del distaccamento dei Vigili del fuoco volontari, che istituito nel 2006, il primo luglio dell’anno scorso è stato chiuso, poiché i 30 Vigili del fuoco volontari che erano in servizio nella sede del distaccamento sita in un locale comunale del mercato ortofrutticolo, ai sensi di un decreto ministeriale, hanno scelto di transitare nell’elenco del “personale discontinuo” che di fatto consente prospettive occupazionali più stabili.

Il sindaco Massimiliano Conti pertanto, sin dal momento della sua elezione si è adoperato per la riapertura del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco in città, al fine di non fare mancare al territorio l’importante presidio di pubblica sicurezza ed il soccorso tecnico urgente.

“Abbiamo già avuto un primo incontro in prefettura con il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco che ringrazio per essere qui unitamente al personale del Comando presente” ha detto il primo cittadino;”oggi si concretizza con questo altro incontro comune il progetto di riaprire il distaccamento dei Vigili del fuoco volontari in città che è indispensabile non solo per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, ma anche per lo promozione dello spirito della cittadinanza attiva e del volontariato come risorse indispensabili per la crescita e la salvaguardia della comunità”.

Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, ringraziando il primo cittadino per le sollecitazioni ricevute per la riapertura del distaccamento volontario, ha aggiunto:”è nostro interesse istituire il distaccamento volontario a Niscemi, per rendere più tempestivi gli interventi di soccorso alla popolazione.

Il nuovo personale volontario sarà formato con corsi teorico pratici della durata di 120 e previa visita medica d’idoneità alla mansione”.

Presenti all’incontro che ha segnato questa mattina l’avviamento dell’iter per la riapertura del distaccamento dei Vigili del fuoco volontari in città, anche il vice sindaco Pietro Stimolo, gli assessori Adelaide Conti ed Alessandro Mongelli, l’architetto Pino Cincotta, responsabile del servizio comunale di protezione civile, il ragioniere Franco Cummado, capo del distaccamento volontario della città ed i Vigili del fuoco funzionari del Comando provinciale di Caltanissetta Simone Nicosia, Franco Turco, Antonio Pizzolanti ed i Vigili del fuoco coordinatori Davide Basile ed Antonino Sorce.