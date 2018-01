Disposti interventi di ripristino delle condotte delle dighe per garantire l’acqua irrigua nella piana agli agricoltori.

NISCEMI – Incontro al Consorzio di bonifica 5 della Piana di Gela tra il sindaco Massimiliano Conti (nella foto), ed il direttore del Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale Luigi Tomasino, volto alla programmazione di una serie d’interventi a sostegno dell’agricoltura, quale principale risorsa economica del territorio.

All’incontro, chiesto ed ottenuto dal primo cittadino per discutere una serie di problematiche causate soprattutto da guasti alle condotte delle dighe che da tempo assillano i produttori della Piana di Gela, dediti alla coltivazione a pieno campo di carciofi, legumi, frumento, meloni, peperoni ed altri prodotti orticoli ed agroalimentari, ha anche partecipato una delegazione di rappresentanti delle associazioni di categoria agricole.

Si è parlato in particolar modo della rottura di un tubo della condotta centrale della Diga Disueri, del diametro di 1 metro e 40 centimetri, verificatasi in contrada Batia che dal 23 novembre scorso non garantisce l’acqua irrigua agli agricoltori.

Problema per il quale il direttore Luigi Tomasino, ha assicurato un tempestivo intervento di riparazione del tubo rotto e di ripristino della condotta centrale della Diga Disueri.

Il sindaco Massimiliano Conti ha prospettato al direttore del Consorzio di Bonifica della Sicilia Sud occidentale, anche altri problemi legati alle condotte di interconnessione delle Dighe che non consentono una capillare distribuzione dell’acqua irrigua ai produttori.

A tal proposito i rappresentanti dei produttori presenti, hanno chiarito le varie carenze del servizio ed i disagi avvertiti dall’intero comparto, per cui il direttore Luigi Tomasino, ha assicurato la realizzazione di una condotta di circa 400 metri d’interconnessione tra le dighe Cimia (nella foto) e Batia.

Il direttore oltre ad assicurare ai produttori che usufruiranno dell’acqua irrigua proporzionalmente ai pagamenti eseguiti, ha anche accolto la proposta del primo cittadino e dei rappresentanti delle associazioni di categoria agricole di aprire il Consorzio ad una Consulta costituita da rappresentanti delle associazioni degli agricoltori.

Tale consulta che dovrebbe essere costituita nei prossimi per operare sin dal primo febbraio, costituirà un proficuo dialogo ed una valida collaborazione con il Consorzio di bonifica per il miglioramento dei servizi a sostegno dell’agricoltura.

“Sono contento” afferma il sindaco Massimiliano Conti,” dell’esito dell’incontro e ringrazio il direttore Luigi Tomasino della massima apertura e disponibilità al dialogo costruttivo che ho riscontrato e soprattutto nella programmazione dei vari interventi che sono stati disposti a breve termine”.