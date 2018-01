NISCEMI – I poliziotti del Commissariato di Niscemi, ieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Gela un pregiudicato 50enne che ha dato fuoco a due autovetture, nella notte di domenica in via Ponte Olivo a Niscemi. In particolare, una volante del Commissariato, alle 2.15, è intervenuta in via Ponte Olivo poiché era stato segnalato l’incendio di due auto: un’Audi A3 e un Opel Tigra. L’incendio ha inoltre causato anche il danneggiamento dei cavi della rete elettrica e del prospetto di un palazzo. I vigili del fuoco hanno confermato subito la natura dolosa dell’incendio avendo trovato tracce di liquido infiammabile. I poliziotti hanno quindi avviato le indagini acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza insistenti in zona e, dalla visione dalle stesse, è emerso che la sagoma di un uomo, dopo aver cosparso l’Audi con un liquido, si allontana dal luogo dopo l’incendio. Le immagini hanno anche consentito di appurare com’era vestito l’autore del gesto. Gli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato, il giorno successivo all’incendio, hanno eseguito una perquisizione presso il domicilio del 50enne e, nel cestino della spazzatura, hanno trovato e sequestrato i capi di abbigliamento, identici a quelli notati addosso all’autore del danneggiamento, dei quali il presunto autore del delitto aveva tentato di disfarsi. Proseguono le indagini finalizzate a risalire ai motivi del danneggiamento delle due autovetture.

