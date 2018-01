NISCEMI – Due nuovissime Opel Mokka per il Comando della polizia municipale, al fine di rendere più efficiente il parco veicoli in dotazione al Corpo e migliorare la qualità dei servizi.

A consegnare i due nuovi veicoli di servizio al Comando della Pm della città, è stata l’Amministrazione comunale presieduta dal Sindaco Massimiliano Conti, dopo avere dato continuità attraverso l’assessorato alla polizia municipale di cui è delegato il vice sindaco Pietro Stimolo, al progetto d’acquisto in leasing di due nuove Opel Mokka già previsto nella passata legislatura.

Ciò, per mettere in condizioni il personale della polizia municipale diretto dal Commissario Gaetano Alma, di operare al meglio e con la dotazione di mezzi efficienti muniti di congegni all’avanguardia a bordo, più adatti per lo svolgimento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, di pubblica sicurezza e soprattutto di prevenzione e repressione dei reati derivanti dalla violazione delle leggi del Codice della strada.

La polizia municipale tra l’altro, effettua da qualche tempo anche turni di servizio notturni, comprendenti l’istituzione di posti di controllo, volti a filtrare il transito veicolare in città ed in tutto il territorio comunale.

“Dopo l’acquisto di telecamere fisse e mobili per il Corpo della polizia municipale, tendente a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in vari punti del territorio comunale urbano e periferico”, spiega il vice sindaco Pietro Stimolo, “ con la dotazione delle due nuove Opel Mokka alla Pm, l’Amministrazione comunale rafforza il livello della sicurezza nel territorio a beneficio dei cittadini.

Il nostro impegno adesso”, conclude il vice sindaco Pietro Stimolo,” sarà orientato a dotare il Corpo della polizia municipale di nuovo vestiario ed al potenziamento dell’organico che attualmente è in forza al Comando”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...