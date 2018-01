MUSSOMELI – A firma del dirigente scolastico dell’Istituto “Virgilio”, dottoressa Calogera Genco, è stato comunicato che, ai sensi della C.M. 14659 del 13/11/2017, le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedono di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio delle lezioni dell’ anno scolastico 2018/19, sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20.00 del 06 febbraio 2018. I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio di questo istituto; Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – IPSASR (Istituto Professionale per l’Agricoltura e i Servizi Rurali) – e IPSEOA ( Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera).

Per effettuare l’iscrizione on line, i genitori: – individuano la scuola di interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” – si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9.00 del 09 gennaio 2018; – compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018; – inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 06 febbraio 2018. Per consentire una scelta consapevole della scuola secondaria superiore, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’ autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Il sistema “Iscrizione on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. L’Istituto fornisce supporto e consulenza ai genitori per l’iscrizione on line a partire dal 09/01/2019 dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.