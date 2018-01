MUSSOMELI – Per la deputazione del Circolo Emiliani Giudici, guidata da un anno da Calogero Mistretta, quella di ieri pomeriggio, è stata la prima Assemblea annuale dei soci, a cui ha presentato la dettagliata relazione illustrativa delle attività poste in essere nel 2017, assolvendo agli impegni assunti, appunto, lo scorso anno, dalla nuova dirigenza. Si tratta di attività culturali, sociali e ludico-ricreative effettuate con un notevole incremento di adesione alla compagine sociale del circolo che è passata, dai circa 70 soci alla fine del 2016, ai 103 soci a fine del 2017. Va evidenziata la significativa presenza femminile riscontrata all’interno del sodalizio, circostanza questa che sembra fare intravedere l’inizio di un nuovo e lungimirante percorso riservato all’antico circolo, che, tuttavia, nell’ultimo decennio, sembra aver dato segni di stanchezza, nonostante l’incessante impegno di alcuni vecchi soci che hanno sempre auspicato un più coinvolgente rilancio dell’antica struttura, stante la sua centenaria presenza nel territorio. La presidenza di Calogero Mistretta ha avuto la coesione di tutta la deputazione, composta dall’attrice Adriana Tuzzeo, Alfonso Cardinale, Calogero Lo Brutto, Sebastiano Nigrelli, Salvatore Falletta e Leo Curiale che hanno saputo concretamente coinvolgere nuovi aderenti, dando così nuova linfa e nuova vitalità al Circolo, appunto, con le sue diverse attività socio-culturali e ricreative, miglioramenti strutturali, evidenziando così all’esterno una presenza attiva e propositiva in favore del territorio. Con la trattazione dei quattro punti all’ordine del giorno (Ammissione nuovi soci, Approvazione bilancio consuntivo anno 2017, Elezione nuova Deputazione e Varie ed eventuali), l’assemblea, unanimemente, ha approvato quanto proposto ai presenti, i quali hanno riconfermato nella guida del sodalizio l’uscente deputazione con l’auspicio di proseguire con entusiasmo ed impegno palesemente dimostrato nell’anno appena trascorso. Va detto che il circolo Trabia, un tempo definito circolo di compagnia, ha cercato recentemente di cambiare i suoi connotati come circolo di cultura e i lavori assembleari di domenica pomeriggio, stante anche la numerosa presenza degli iscritti, sembrano essere stati rivolti in tale direzione. Va sottolineato che la riconferma della deputazione è scaturita a seguito di una lettera inviata al presidente del Circolo e all’assemblea dei soci, a firma di Salvatore Lo Manto, presidente della Commissione, appositamente nominata come da regolamento interno. Il contenuto della lettera è stato comunicato stesso firmatario durante l’assemblea. Questa la lettera: ”La commissione incaricata di presentare la proposta di composizione della Deputazione per l’anno 2018 da sottoporre al voto dell’assemblea dei soci si è riunita il 3 gennaio 2018 presso i locali del Circolo. Dopo ampia trattazione ed attenta valutazione è emerso un vivo apprezzamento per la diligente attività svolta dalla Deputazione uscente. Le varie iniziative mandate ad effetto hanno, certamente, ridato nuovo slancio, vigore e visibilità al nostro sodalizio. Molto apprezzata da tutti i soci la ristrutturazione, attesa da tempo, dei servizi. Va ascritto, a grande merito di questa deputazione, il significativo incremento del numero dei soci mutando, così, una rassegnata decadenza a nuove prospettive. Non si può di certo tacere le molteplici attività ricreative che hanno permesso un piacevole incontro tra le famiglie dei nostri soci. Nella convinzione che su questa strada bisogna continuare per dare al nostro sodalizio anche un preminente ruolo nell’avanzamento culturale e sociale di Mussomeli, la Commissione, all’unanimità, delibera di proporre all’Assemblea dei Soci la riconferma della Deputazione uscente”.



