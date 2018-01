MUSSOMELI – “Mussomeli e il suo castello un tesoro da riscoprire”. Questo l’evento culturale che si terrà sabato alle 18 presso la sala “Pierino Imperia” della Banca di Credito Cooperativo “San Giuseppe”. Un appuntamento da non perdere per coloro che amano la propria terra e per chi vuole scoprire i suoi tesori, ma anche per gli appassionati di storia locale e più in generale per tutti i cittadini che hanno a cuore il passato ed il futuro della nostra comunità. Al convegno organizzato dalla nuova associazione “BC Sicilia” di Mussomeli, che si occupa della salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, è stato concesso il patrocinio del Comune e del Consorzio Liberi Comuni di Caltanissetta (ex provincia). In tale convegno si parlerà soprattutto delle recenti scoperte storiche ed archeologiche ed interverranno: il sindaco Giuseppe Catania, la presidente di BC Sicilia dott.ssa Rita Lamonica, il prof. Salvatore Vaccaro, cultore del nostro patrimonio storico-culturale, la dott.ssa Stefania Santangelo, ricercatrice del Centro Ricerche Nazionale di Catania, che ha pubblicato nel 2015 sulla prestigiosa Rivista Italiana di Numismatica (vol. CXVI), lo studio sulle monete d’oro arabe ritrovate nel 1923 ai piedi del castello di Mussomeli, e da allora conservate ed esposte al museo archeologico “Paolo Orsi” di Siracusa, la prof.ssa Rosalba Panvini dell’Università di Catania, Commissario straordinario del Consorzio L.C. di Caltanissetta (ex provincia) e Sovrintendente ai BB.CC. di Siracusa, che si è occupata dei vecchi e nuovi ritrovamenti archeologici del nostro territorio. A tutti i presenti sarà fatto dono di alcune bellissime stampe antiche su Mussomeli ed il suo castello.

