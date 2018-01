MUSSOMELI – Con due distinte delibere, la Giunta Catania ha approvato i progetti, rielaborati e accorpati, per adeguare le scuole di Mussomeli alle norme anti terremoto. Con la prima delibera, l’esecutivo ha approvato il progetto esecutivo circa i “Lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico di via Vittorio Emanuele Orlando e intervento di completamento della copertura ed efficientamento energetico dell’immobile scolastico di via V.E. Orlando”. In pratica si tratta della scuola materna ed elementare dell’istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”, con annessa palestra comunale, allocati subito dopo via Madonna di Fatima e con tale denominazione note a tutti. Tale progetto ammonta a complessivi euro 2.768.639,95. Con altra delibera è stato quindi approvato un ulteriore progetto, per l’ammontare di euro 2.285.524,67 che prevede: “Lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico di via Pola e ampliamento e ristrutturazione del plesso scolastico del 2° istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” sito in via Peppe Sorce. Si tratta della scuola elementare e media intitolata al gesuita “Padre Messina” ubicata nel quartiere Santa Maria/Sant’Enrico, e della scuola elementare e media intitolata, pochi addietro, a Padre Pino Puglisi, primo martire di mafia. Con l’approvazione di tali progetti il Comune di Mussomeli intende partecipare all’apposito bando di riqualificazione degli edifici scolastici previsto nel Pon “Per la scuola” 2014-2020. (R.M.)

