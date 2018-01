MUSSOMELI – L’Associazione Don Diego Di Vincenzo Onlus apre ufficialmente il via alla nuova edizione della Festa dei Bambini che nel 2018 spegne 32 candeline. Ormai la “Festa dei Bambini” è una realtà importante per Mussomeli, un appuntamento fisso che ogni anno riesce a coinvolgere l’intera cittadinanza e tutte le realtà del paese con lo scopo di raccogliere fondi per le missioni in Brasile e Tanzania. I bambini, curati dalla professionalità e bravura del Maestro Giuseppe Noto, daranno vita ad un vero e proprio “ZECCHINO D’ORO” con tutti i grandi successi della rassegna eseguiti dal vivo con la band in una due giorni di grande spettacolo. Le iscrizioni per far parte del Coro o per cantare solista sono aperte e si chiuderanno sabato 20 Gennaio. Quindi tutti i bambini interessati dai 6 al 12 anni, possono contattare i numeri dei responsabili (Giuseppe Noto 3284149009 e Anna Mingoia 3299717059) e iscriversi gratuitamente.

Correlati