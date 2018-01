MUSSOMELI – Così il vice sindaco Francesco Canalella: “Con l’isola ecologica lo scorso anno abbiamo realizzato circa 130 mila chili di differenziata, cioè 130 tonnellate. Nel 2016, invece, avevamo totalizzato circa 40, 42mila chili, 42 tonnellate. Quindi, sostanzialmente, abbiamo più che triplicato la frazione differenziata intercettata dall’auditorium. Cioè, i cittadini che hanno conferito presso l’isola ecologica sono aumentati in numero e sono aumentati in quantità le frazioni differenziate. Questo sicuramente anche per il contributo che come amministrazione daremo e abbiamo già dato, ma anche perché adesso, effettivamente l’isola ecologica è assolutamente funzionale e quindi i cittadini fanno l’utile ed il dilettevole, differenziano, e perché no, trovano anche uno strumento valido per risparmiare qualcosa dalla tariffa dei rifiuti”. (L’INTERVISTA VIDEO)



