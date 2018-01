MUSSOMELI – Momento celebrativo nell’auditorium “Lillo Zucchetto” di contrada Prato, domani, 26 gennaio e ciò, in vista della Giornata della Memoria di sabato prossimo 27. E’ l’ANPI “Bella Ciao” di Mussomeli e l’Istituto d’Istruzione Secondaria “Virgilio” a presentare “Il valore della Memoria. Testimonianza ed impegno”. Si tratta di un evento fortemente voluto e programmato da tempo dalla sezione ANPI “Bella Ciao” di Mussomeli che si concentrerà, innanzitutto, attorno alla testimonianza del sig. Calogero Giardina, 97enne mussomelese ed ex deportato nel campo di Stammlager, in Renania, che il prossimo 30 gennaio riceverà in prefettura la medaglia d’onore assegnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sarà un’occasione per ricordare le vittime dell’olocausto e tutti i prigionieri dei campi di concentramento, riflettendo sul ruolo attivo che ebbe il regime fascista nelle vicende storiche di quel periodo. Contribuiranno al dibattito il sig. Salvatore Buttaci, ex partigiano mussomelese, e due docenti dell’Università degli Studi di Palermo: la prof.ssa Maria Caracausi e il prof. Salvatore Nicosia, quest’ultimo anche in veste di presidente dell’Istituto Gramsci Siciliano. Seguiranno, infine, gli interventi della prof.ssa Maria Rita Mendola e di Mauro Di Bartolo, Vicepresidente dell’ANPI “Bella Ciao”. All’incontro, che si terrà giovedì mattina alle 10.30, presso l’auditorium “Lillo Zucchetto”, saranno presenti 150 studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico.

