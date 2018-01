MUSSOMELI – “L’Epifania tutte le feste porta via” recita un detto popolare. E così ieri si è concluso il ciclo natalizio che da circa un mese ha interessato anche il nostro territori, fra novene, riti religiosi, recite, visite ai presepi e degustazioni. Tutto all’insegna della sobrietà, del volontariato e di chi ha contribuito alla realizzazioine dei tradizionali eventi natalizi. Ultimo appuntamento natalizio quello di ieri sera, 6 gennaio 2018 con l’arrivo dei Re Magi nella grotta di Piazza Caltanissetta, dove è stato allestito un grande presepe e dove è stato profuso tanto impegno e lavoro da parte dell’Assessore Lo Conte. Pino Ricotta, Vincenzo lo Conte e Giuseppe Lo Muzzo. Il percorso dei Re Magi a cavallo è iniziato dalla Parrocchia del Carmelo, diretto di Piazza Caltanissetta, attaversando la via Tripoli e la Via Caltanissetta. Al seguito riecheggiavano nell’aria le melodie dei novenari che in tutto questo periodo natalizio hanno allietato le feste. I re Magi sono arrivati intorno alle 20, sostando davanti il presepe, dove il diacono don Pierenzo Costanzo ha letto il Vangelo della solennità dell’Epifania, impartendo la benedizione con il Bambinello Gesù. I Re Magi hanno rappresentato l’offerta dei loro doni, oro, incenso e mirra, all’interno del presepe, dove c’era la grotta col Bambinello Gesù.





