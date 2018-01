MUSSOMELI – Messa liturgica, ieri, sera alla Madrice in onore di San Sebastiano Martire, Santo Patrono dei Vigili Urbani, presieduta dall’Arciprete don Pietro Genco e con la concelebrazione di don Sebastiano Lo Conte. Tutti presenti gli addetti alla Polizia Municipale, personale in servizio e personale in quiescenza con le rispettive famiglie. Presente l’Amministrazione Comunale con il sindaco Giuseppe Sebastiano Catania e l’assessore Seby (Sebastiano) Lo Conte. Hanno partecipato le delegazioni della locale stazione CC., Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e Croce Rossa Italiana. A conclusione, la foto di gruppo per immortalare l’evento ed un piccolo rinfresco per festeggiare anche l’onomastico dei “Sebastiani” presenti, tra cui Padre Lo Conte, l’assessore Lo Conte ed il sindaco Giuseppe Sebastiano Catania, giornata anche anche del suo compleanno.

