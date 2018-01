MUSSOMELI – Il grande di cuore di Mussomeli pulsa anche per le missioni di Biagio Conte, il frate laico che opera a Palermo. E il prossimo 28 gennaio, un pullman partirà da Piazzale Mongibello diretto a Palermo, proprio per portare a fratel Biagio -in questi giorni impegnato nell’ennesima protesta a favore degli ultimi, tant’è che dorme per strada- oltre alla propria solidarietà, tutti quei beni di consumo (viveri e vestiario), che saranno raccolti fino a quel giorno. Il viaggio è organizzato dalla Misericordia guidata da Giovanni Consiglio e che si avvale della guida spirituale di Padre Liborio Franzù. Promotore dell’iniziativa il ventenne Daniele Bellanca che ieri ci ha detto: “Sono un volontario della Misericordia dove l’anno scorso ho espletato il servizio civile. Sono rimasto molto colpito da Biagio Conte e del suo impegno verso gli ultimi. Sue sono infatti le missioni Speranza e Carità che davvero si occupano di dare speranza e ristoro a chi non ha nulla. Parlando quindi con padre Liborio e col presidente Giovanni Consiglio, abbiamo concordato di fare una visita a Biagio Conte domenica 28 gennaio. I posti disponibili sul pullman sono 50 e chi vuole partecipare può prenotarsi tramite la Misericordia oppure contattandomi anche su Fb. In quell’occasione pranzeremo con Biagio Conte, ascolteremo dalla sua voce l’esperienza che l’ha portato a servire gli ultimi e quindi sarà concelebrata la messa col nostro padre spirituale. E poiché non vogliamo presentarci a mani vuote, stiamo già raccogliendo presso la sede della Misericordia nel Piazzale Mongibello, beni di prima necessità a lunga conservazione come pasta, biscotti, latte, zucchero, omogeneizzati, salsa, conserve e altre tipologie di viveri, ma anche vestiti in particolare per bambini e la prima infanzia. E siamo certi che ancora una volta il grande cuore di Mussomeli saprà rispondere a queste appello”. Il pullman partirà alle 7 da Mussomeli. Il rientro è previsto entro le 19.30. Vi sono ancora dei posti disponibili per chi volesse vivere una giornata diversa a contatto con gli ultimi. (R.M.)

