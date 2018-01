MUSSOMELI – Dopo i relatori del Convegno, di cui si sono pubblicati gli interventi video, è adesso il turno degli interventi del pubblico che è intervenuto sulla tematica della serata. Il professore Salvatore Vaccaro aveva parlato dell’ “altra storia”, quella che riguarda un po’ Mussomeli e il periodo arabo: “Mussomeli fondato da Manfredi Chiaramonte? Ma non è cosi, ha sottolineato il professore Vaccaro, Manfredi non è riuscito ad imporre il proprio nome; la Manfrida non è mai esistita se non per pochi anni, perché Mussomeli, invece, era qualcosa che stava ancora a monte almeno di tre secoli prima nel periodo arabo. Ed io, insieme a voi, ha continuato rivolgendosi al pubblico presente, vorrei fare questo piccolo itinerario, così in maniera lenta e semplice: ma noi come siamo nati come comunità”? Un pacato argomentare, quello del professore Vaccaro, i cui spunti di riflessione potranno essere oggetto di altri possibili incontri, come ha poi sottolineato, al termine dell’intervento, la moderatrice Presidente BCsicilia Mussomeli Rita La Monica. La dottoressa Stefania Santangelo, ricercatrice CNR di Catania, ha presentato le sue interessanti ricerche sul ritrovamento delle monete d’oro arabe, mentre l’archeologa Rosalba Panvini, Sovrintendente di Siracusa e attuale commissario straordinario dell’ex Provincia di Caltanissetta, ha parlato di reperti del territorio e della fruizione. Dal pubblico hanno fatto sentire la loro voce l’architetto Cris Nucera, l’ing. Francesco Canalella, la professoressa Rina Genco, l’artista Peppe Piccica e la dottoressa Maria Geraci. Alla fine ha preso la parola il sindaco non soltanto per i saluti ma anche per ersprime il suo pensiero su quanto era precedentemente emerso in base alla tematica dell’incontro culturale. (IL VIDEO)



