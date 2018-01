MUSSOMELI , Incontro scolastico, martedì 16 gennaio c.m. gli alunni, i genitori e i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici”: incontreranno l’Ispettore capo Michele Fiore della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Caltanissetta ed Agrigento sul tema Bullismo e Cyberbullismo.

Il tema è molto importante per alunni, genitori e docenti perché come ci riferisce la cronaca diversi episodi di Cyberbullismo si sono verificati e ciò richiede la massima attenzione da parte di tutti all’uso responsabile e critico del Web, dei Social e delle varie applicazioni informatiche e delle tecnologie moderne, facendo opera di prevenzione e di controllo.

Sarà importante e significativa la partecipazione attiva dei genitori e dei docenti per ricevere informazioni utili sul fenomeno in oggetto, nell’ambito di una prevenzione necessaria atta a scongiurare episodi negativi che possono avere risvolti drammatici per gli alunni. Tale recente e preoccupante fenomeno richiede la massima collaborazione tra istituzioni e famiglie, nella piena convinzione che è compito educativo della scuola favorire il confronto tra le forze dell’ordine, i genitori e i docenti, a tutela e salvaguardia dei minori.

Per ragioni organizzative un primo incontro con gli alunni della scuola secondaria di primo grado: dalle ore 15.15 alle 16.15 le classi seconde, dalle 16.15 alle 17.15 le classi terze. A seguire, dalle ore 17.30 alle 19.00, l’incontro con i genitori e i docenti della scuola primaria e secondaria.

La dirigente scolastica Alessandra Camerota auspica “una partecipazione consapevole da parte di genitori e docenti, nella convinzione che si possa fare cittadinanza attiva e prevenzione legale con l’obiettivo educativo di contrastare rischi e pericoli riferiti all’uso delle reti informatiche e dei cellulari”. ( dal Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici” prof. Tonino Calà)