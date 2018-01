MUSSOMELI – (Dall’Istituto “Hodierna”) – Anche in questo anno scolastico, a due anni di distanza dalla definizione del Piano che ha stabilito i principali indirizzi in materia di innovazione della scuola italiana per un suo nuovo posizionamento nell’era digitale, il MIUR insieme a tutte le scuole che vorranno aderire, organizza la Festa del Piano nazionale per la scuola digitale, che si terrà dal 18 al 20 gennaio 2018. L’I.I.S. G.B. Hodierna partecipa all’iniziativa e nelle tre giornate, la scuola sarà aperta agli esterni, i quali potranno liberamente accedere negli spazi dedicati. Durante la festa del PNSD dell’IIS Hodierna, gli alunni potranno liberamente collegarsi alla rete internet mediante il proprio dispositivo personale al fine di accedere agli spazi digitali dell’Istituto:

La stampante 3D in dotazione sarà messa in funzione per la stampa di oggetti legati alla formazione C.A.T. e gli alunni delle varie classi potranno vederla durante la fase di stampa e porre domande ai Docenti presenti in Laboratorio.

Le immagini della stampante in funzione saranno fruibili in streaming attraverso appositi link messi a disposizione nel sito dell’Istituto.

Alcuni alunni che hanno partecipato al corso di Coding nell’a.s. 2016-17, illustreranno i prodotti informatici realizzati durante il corso con l’esposizione del codice del programma ed il suo funzionamento.

Ogni docente potrà condurre la propria classe presso uno dei laboratori indicati al fine di illustrare il proprio corso realizzato nella piattaforma digitale e-hodierna. I Docenti inviteranno gli alunni a registrarsi nella piattaforma e-hodierna attraverso i loro dispositivi personali o mediante i pc in dotazione all’istituto.

I filmati del canale YouTube dell’Istituto verranno trasmessi a ciclo continuo nello schermo televisivo appositamente collegato con un PC. I Docenti inviteranno gli alunni a registrarsi al canale attraverso i loro dispositivi personali o mediante i pc in dotazione all’istituto.

(Con i dispositivi personali)I Docenti inviteranno gli studenti a collegarsi alla pagina Facebook dell’Istituto per scoprirne i contenuti e apporre un “mi piace” sulla pagina al fine di rimanere aggiornati sulle iniziative dell’IIS Hodierna. E’ prevista la trasmissione in diretta streaming di video della manifestazione.