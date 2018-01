MUSSOMELI. Saranno i mussomelesi a scegliere tra le due proposte pervenute da realizzare coi fondi della cosiddetta Democrazia partecipata.

Sulla App ufficiale del Comune di Mussomeli infatti, è possibile votare, sino alle 20 del prossimo 16 gennaio, scegliendo una delle due proposte presentate.

Le proposte sono: 1) Farmacia Solidale: progetto che prevede l’accessibilità gratuita ai farmaci non prescrivibili e ai prodotti farmaceutici per la prima infanzia da parte dei cittadini meno abbienti;

2) Compattatori ecologici: ovvero l’installazione in diversi punti del paese di 2/3 compattatori ecologici per bottiglie di plastica, PET, lattine per bevande.

La votazione online è iniziata l’altro ieri mattina alle 8. Per votare basta cliccare Sull’app del Comune di Mussomeli, cliccando sull’icona “Democrazia Partecipata”, iscriversi per autentica il voto (con numero di Carta di Identità) e quindi procedere. Ovviamente si può votare solo una volta. (R.M.)

