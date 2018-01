MUSSOMELI – L’amministrazione comunale, anche se con qualche giorno di ritardo, ha voluto condividere e celebrare, ieri mattina, la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, prevista per la domenica del 14 gennaio 2018. Gli assessori comunali Giuseppina Territo e Seby Lo Conte, accompagnati dai Vigili urbani, hanno voluto rendere omaggio ai migranti sepolti nel Camposanto di Mussomeli, deponendo una corona di fiori nell’Ossario Comunale. Qui, l’assessore Territo ha invitato i presenti alla preghiera. Da ricordare che, a Mussomeli, grazie alla disponibilità delle Confraternite, Associazioni e privati, alcuni migranti, naufraghi nel mare di Lampedusa, hanno avuto degna sepoltura. “Come amministrazione, ha detto l’assessore Territo, siamo qui per testimoniare un segno di rispetto ai migranti che sono sepolti nel nostro cimitero. Abbiamo sentito di prendere parte a questa 104esima giornata mondiale del rifugiato e dell’emigrato con questo nostro piccolo gesto, in segno di condivisione dell’ altrui sofferenza. Un segno di rispetto, ha concluso l’assessore, verso chi in questo momento sta soffrendo per le lotte, situazioni difficili del loro paese, e, quindi, che li porta ad allontanarsi dalle loro famiglie per cercare rifugio altrove, dove potere trovare un momento, ed una vita diversa, di conforto, di lavoro, tutto quello che praticamente ogni persona spera e che vuole ottenere durante il percorso di questa vita terrena”.



Correlati