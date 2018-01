MUSSOMELI – Con qualche mese d’anticipo, rispetto alla normale scadenza del mandato, presso la sala dei rettori del santuario della Madonna dei Miracoli in Mussomeli, si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio della Congregazione di San Vincenzo Ferreri, che opererà per il triennio 2018-2020. Dopo lo spoglio effettuato nella stessa giornata , sotto la guida del presidente onorario, Ing. Gigi Mancuso, sono stati eletti consiglierii seguenti congregati: Giuseppe Capodici, Vincenzo Antinoro, Giovanni Antinoro, Gianluca Faelli, Giovanni Calà, Antonino Lanzalaco, Giuseppe Valenza, Antonio Catalano, Totuccio Sapia, Salvatore Francesco Nucera, Calogero Castiglione e Vincenzo Consolida. Con nomina vescovile del 19 dicembre scorso mons. Mario Russotto, ha nominato Presidente della Congregazione il primo eletto fra i consiglieri Giuseppe Capodici. Va sottolineato che il Capodici è il ventitreesimo Presidente del sodalizio; con i suoi 32 anni è il Presidente più giovane nella storia della Congregazione di San Vincenzo Ferreri, rifondata nel 1985. Nell’adunanza del Consiglio direttivo, il neo presidente ha nominato come suo vice Vincenzo Antinoro (Presidente uscente), Segretario Totuccio Sapia ed ha riconfermato Cassiere Giovanni Calà. Da dire che non sono mancate alla nuova dirigenza del sodalizio le felicitazioni del Rettore Padre Leonardo Mancuso. sempre presente nelle attività della Congregazione. Intanto domenica prossima, 7 gennaio, il neo presidente Capodici, alla sua prima uscita, guiderà la congregazione degli edili, assieme alla confraternita Maria SS. dei Miracoli, nella processione eucaristica che, dalla chiesa di San Francesco, giungerà nel Santuario, dove proseguirà il turno delle Quarantore.

