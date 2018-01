MUSSOMELI – Nasce nella Parrocchia della “Trasfigurazione”, il gruppo di Spiritualità della Tenerezza “Aquila e Priscilla”, che si propone di realizzare un cammino di preghiera, di crescita formativa, evangelizzazione, condivisione e impegno apostolico a servizio della Chiesa locale ed è formato da coppie di sposi. Il gruppo si prefigge di formare coppie che vivano in pienezza la Grazia Sacramentale vivendo la Tenerezza di Dio, per rifletterla poi su altre coppie al fine di evangelizzare altre famiglie. “Chiunque volesse partecipare o avere informazioni – è detto in una nota – può rivolgersi a Padre Salvatore Calogero Mantione o al Diacono Pierenzo Costanzo, precisando che tutti gli incontri verranno guidati dai coniugi Carmela e Michele Miraglia, referenti regionali della SPIRITUALITA’ DELLA TENEREZZA Aquila e Priscilla – Sicilia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...