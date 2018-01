MUSSOMELI – E’ di nuovo emergenza tecnici biomedici al Laboratorio analisi dell’ospedale di Mussomeli. E il 2018 comincia davvero male col rischio, se tale stato di fatto dovesse perdurare, di dover fare ricorso a provvedimenti estremi come già avvenuto negli anni passati, quando gli utenti esterni trovarono le porte sbarrate in Laboratorio e dovettero rivolgersi altrove per sottoporsi agli esami di sangue prescritti dai loro medici curanti. Uno stato di fatto dunque che si ripropone ciclicamente stante la perdurante penuria di tecnici, tant’è che appunto più di una volta il primario è stato costretto in passato a chiudere all’utenza esterna per consentire alle uniche due unità in servizio h 24 (comprensivo dei turni di pronta disponibilità diurna, notturna e festiva), di usufruire del sacrosanto periodo di ferie. Di ieri il nuovo duro intervento della Cgil che protesta: “Siamo in uno stato di stallo, col personale sempre più esiguo in questo o quel servizio e nulla di buono si prospetta all’orizzonte per il nostro ospedale. Da ultimo, il terzo tecnico che era stato qui distaccato da un’azienda del nord e che tanto s’era fatto benvolere per competenza e professionalità, non ha avuto rinnovata la proroga ed ha dovuto fare ritorno al nord. In servizio sono rimasti due soli tecnici, costretti a turni su turni di pronta disponibilità, anche 18 in un mese, quando invece dovrebbero farne 8. Ecco perché chiediamo a chi di competenza di sanare senza ulteriore indugio questa situazione di criticità per consentire al Laboratorio Analisi di continuare a prestate ottimi servizi agli utenti e non far pagare loro disservizi, vedi eventuale chiusura agli esterni, che sono soltanto nostri”. (R.M.)

