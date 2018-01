MUSSOMELI – Da ieri anche a Mussomeli è possibile richiedere la Carta d’identità elettronica 2018. Lo ha comunicato sul social il sindaco Catania. La Carta d’Identità Elettronica 2018 CIE è sia un documento di riconoscimento personale che certifica l’identità del soggetto titolare della tessera e sia un mezzo di autenticazione per accedere ai servizi telematici messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione, all’interno di quello che è stato chiamato progetto POLIS volto a snellire e velocizzare la comunicazione tra lo Stato e i cittadini al fine di ridurre adempimenti superflui e inutili file agli sportelli pubblici grazie alla messa a punto di canali telematici ad hoc da parte dei vari Ministeri che hanno migrato sulla rete gran parte dei servizi da loro offerti.

Carta d’identità elettronica 2018: cos’è?

La Carta di Identità Elettronica è di fatto una tessera in policarbonato le cui dimensioni ricordano quelle di una carta di credito o codice fiscale, sulla quale sono riportati in chiaro i dati personali dell’individuo:

Nome e Cognome, data e luogo di nascita;

Codice Fiscale;

Residenza e Cittadinanza;

Codice numerico del Comune di rilascio;

Data di Rilascio e Scadenza;

Firma Digitale del titolare;

Impronta Digitale;

Fotografia Digitalizzata;

Eventuale indicazione di non validità ai fini dell’espatrio;

Dati amministrativi del Servizio Sanitario Nazionale.

Tali informazioni, vengono memorizzate anche nel microchip e nella banda ottica presenti sulla tessera, al fine di consentire il controllo dell’identità del cittadino e per garantire l’inalterabilità dei dati. Quando il periodo di sperimentazione terminerà ufficialmente, la CIE consentirà, nell’immediato futuro, al cittadino di assolvere a numerose funzioni quali per esempio l’espletamento di pagamenti elettronici di:

– multe;

– bollette;

– bolli auto;

– ticket sanitari.

e in futuro più lontano, di prenotare visite ai musei, accedere alla propria cartella clinica e storia sanitaria, votare e molto altro ancora.

Il numero del documento della carta di identità elettronica è inciso con il laser sia sul fronte che sul retro della tessera ed è composto da 7 numeri e due lettere finali per esempio AA. Sul fronte della CIE, il numero si trova precisamente sotto il logo che rappresenta l’Italia mentre sul retro è sotto l’ologramma metallizzato.

Carta d’identità elettronica: come e dove richiederla?

Le modalità di richiesta e rilascio della CIE, la nuova carta d’identità elettronica sono le stesse di quelle previste per la carta d’identità cartacea, pertanto è necessario rivolgersi al Comune di Mussomeli e fare la consueta richiesta, la domanda deve essere accompagnata da un documento di riconoscimento valido da mostrare al dipendente pubblico per l’identificazione del richiedente. Non è necessario, invece, presentare alcuna fototessera in quanto le fotografie vengono acquisite tramite apposita strumentazione al momento del rilascio mentre è obbligatorio il consenso a far prelevare l’impronta del dito indice della mano sinistra.

Il Comune in collaborazione con il Centro Nazionale dei Servizi Demografici, CNSD, sezione del Ministero dell’Interno, che assicura e garantisce la gestione unitaria del sistema di emissione della CIE, la funzionalità e la trasparenza e sicurezza dei processi di autenticazione e convalida delle informazioni anagrafiche, provvede ad emettere la CIE e rilascia per la sicurezza del cittadino, anche 3 codici personali segreti consegnati in busta chiusa:

– PIN: numero identificativo personale segreto necessario per il riconoscimento dell’utente.

– PUK: codice per sbloccare il PIN qualora si sbagli per 3 volte la digitazione o se si dimentica il proprio numero

– CIP: per bloccare il PIN se la carta viene smarrita o rubata

Tempi di rilascio della carta di identità elettronica:

Per le Anagrafi autorizzate, la Carta d’identità elettronica viene rilasciata in circa 20 minuti, solo in caso di problemi tecnici o di particolare affluenza, la consegna può essere rinviata nei giorni successivi alla domanda.

Chi può richiedere la carta di identità elettronica?

La CIE, la nuova carta di identità elettronica può essere richiesta da tutti coloro in possesso di:

– Cittadinanza Italiana

– Residenza nei Comuni già serviti da tale strumentazione

– Codice fiscale allineato con l’Indice Nazionale delle Anagrafi

In quali paesi la carta d’identità elettronica è valida per l’espatrio?

La carta d’identità elettronica valida per l’espatrio, consente di entrare nei seguenti paesi senza passaporto:

Austria, Belgio, Bosnia, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto qui però la carta di identità deve essere accompagnata da 1 foto formato tessera da incollare su un apposito modulo consegnato sull’aereo o all’aeroporto di arrivo al momento dei controlli + 15 dollari per il visto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia per entrare nel paese occorre che la Carta d’identità sia accompagnata da un apposito tesserino rilasciato alla frontiera previo pagamento di circa 25,82 euro, Marocco C.I. accettata solo se il viaggio è organizzato, Malta, Monaco, Repubblica di Montenegro carta di identità accettata solo se la durata del soggiorno non è più di 30 giorni, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, in Romania la carta di identità è valida per l’espatrio solo se il soggiorno non è superiore ai 30 giorni, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia e Turchia solo in caso di viaggio organizzato, Ungheria.

Quali documenti servono?

Per richiedere il rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica 2018 servono i seguenti documenti:

– Carta di identità scaduta o in scadenza, da presentare in caso di rinnovo della carta di identità.

– Denuncia di furto o smarrimento resa presso le Autorità competenti, in caso di furto o smarrimento della carta di identità.

– Documento di riconoscimento: passaporto, patente, libretto della pensione con foto, in caso di furto, smarrimento o distruzione della CI.

– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il deterioramento della carta d’identità, qualora la richiesta di carta d’identità sia a seguito del deterioramento della carta d’identità stessa.

– Carta di identità deteriorata, in caso di deterioramento della carta di identità

La Carta di identità Elettronica va richiesta direttamente agli uffici dell’anagrafe del Comune di residenza che provvedono a verificare la documentazione e l’identità del richiedente per poi emettere la tessera entro circa 20 minuti dalla domanda di rilascio. Nel caso in cui si debba procedere all’acquisizione dei dati anagrafici l’emissione può avvenire in un secondo momento in modalità asincrona, entro le successive 24 ore.

Validità documento:

La validità della Carta di identità elettronica è uguale a quella della carta d identità cartacea tradizionale, ovvero, di 10 anni.

La validità della carta di identità varia in base all’età del minore, ovvero:

– minori di 3 anni: CI e CIE validità di tre anni

– minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni: CI e CIE validità di cinque anni.

