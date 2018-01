MONTEDORO. Il pittore montedorese Agostino Tulumello (nella foto) è protagonista con le sue opere in tre distinti eventi nazionali. Il primo si svolge a Firenze. Qui le sue opere saranno esposte sino all’8 gennaio nella mostra “Open The Door” organizzata dallo Studio Risonanze Sonore e curata dalla critica d’arte Siriana Lapietra. Il secondo evento è la mostra che si sta svolgendo nel Palazzo della Cultura di San Mango d’Aquino in provincia di Catanzaro. Qui le sue opere saranno esposte sino al prossimo 10 gennaio nella rassegna “Il Tempo dell’Arte”. L’evento, che è stato organizzato dalla Provincia di Catanzaro e dal ministero dei beni culturali, è curato dal critico d’arte Luigi Polillo. Infine, alcune sue opere saranno esposte anche nei locali di Domo Specialist nel progetto Arte su Misura che si svolgerà sino al prossimo 8 gennaio nell’ambito dell’Orler Affordable Art Point. La mostra, un’installazione a soffitto di dipinti, introduce il concetto di arte come progettazione su misura di uno spazio. A ciascuno degli artisti, tra cui lo stesso Agostino Tulumello, è stato chiesto di realizzare un’opera sufficientemente leggera da essere appesa a soffitto, circolare nella forma, con una visione prospettica dal basso.

