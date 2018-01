MUSSOMELI – Dopo l’intervento da parte del MeetUp di Milena, che ha interessato la propria deputazione nazionale e regionale -nelle persone della portavoce al Parlamento italiano on. Azzurra Cancelleri e del portavoce al Parlamento Regionale Siciliano on. Matteo Mangiacavallo-, che hanno prodotto una nota indirizzata all’Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, al fine di evitare la soppressione dell’Istituto Comprensivo “Milena-Campofranco”, che raccoglie le comunità scolastiche di Milena, Campofranco, Bompensiere e Montedoro, ieri sera, 11 gennaio, una folta delegazione di genitori, cittadini, rappresentanti del consiglio d’istituto e docenti è stata ricevuta dal sindaco di Milena, dott. Giuseppe Vitellaro. Alla fine della riunione è stato stilato un documento condiviso all’unanimità dall’assemblea e dall’Amministrazione Comunale, con il quale si invita espressamente la neo Assessora milocchese dott.ssa Ippolito e il neo deputato on. Mancuso, sempre di Milena e le autorità politiche del territorio ad intervenire energicamente per scongiurare l’eventuale smembramento che mira a far perdere l’identità socio-culturale dell’Istituto di Milena-Campofranco. Nello stesso documento si chiede di valutare il mantenimento dell’Istituto Comprensivo di Milena-Campofranco nell’attuale composizione -Milena, Campofranco, Bompensiere e Montedoro-, al fine di tutelare i diritti delle famiglie dei territori della media Valle del Platani, o come extrema ratio di procedere con l’aggregazione dell’I.C. Serradifalco all’I.C. Milena-Campofranco.

La stessa assemblea cittadina ha inoltre deciso di sensibilizzare l’opinione pubblica con una manifestazione che si è tenuta, nonostante la pioggia, questa mattina, 12 gennaio, alla quale hanno partecipato tutti gli studenti ed i loro genitori dell’Istituto Comprensivo “Milena-Campofranco”; dopo la manifestazione ha fatto seguito un’assise pubblica, alla presenza dei genitori, alunni, cittadini, dell’on. Mancuso, del vicesindaco Vincenzo Nicastro e della DS prof.ssa Genco. Durante la stessa assemblea ha manifestato inoltre la propria vicinanza l’on. Azzurra Cancelleri, che a nome del gruppo dei portavoce nazionali e regionali del M5S ha dato la propria disponibilità nel continuare a perorare la causa dell’I.C. di Milena-Campofranco. Assente il neo assessore regionale di Milena dott.ssa Ippolito.



