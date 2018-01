MILENA. Il Comune di Milena presenterà ufficialmente il prossimo 29 gennaio l’App “Il tuo Comune”. Si tratta di uno strumento il cui acquisto è stato reso possibile grazie ai fondi della Democrazia Partecipata per consentire ai cittadini di avere a disposizione aggiornamenti in tempo reale su quelle che sono le notizie riguardanti l’ente comunale. <Si tratta di un innovativo strumento di democrazia partecipata>, ha sottolineato il sindaco Peppuccio Vitellaro. assicuri ai cittadini una comunicazione sempre più estesa ed immediata con il Comune consentendo di ricevere in tempo reale, su Smartphone o tablet, notizie ed informazioni sulle attività comunali stesse. Il 29 gennaio l’app sarà presentata ufficialmente. Il programma prevede una giornata formativa ed informativa riservata di mattina agli alunni della scuola media e di pomeriggio agli adulti e agli operatori economici. Inoltre saranno fornite adeguate informazioni alla cittadinanza per utilizzare e per promuovere al meglio l’App ufficiale del Comune . Interverranno i tecnici dell’azienda realizzatrice Growapp unitamente allo staff dell’agenzia di zona ServiziPA. In particolare, il programma della giornata prevede alle ore 11 un incontro nela Biblioteca Comunale con gli alunni della Scuola Media per presentare L’App e contestualmente informare i ragazzi sul corretto utilizzo della rete internet, dei social network e degli apparati smartphone. Infine, dalle 15 alle 16, sempre nella Biblioteca Comunale, è previsto un secondo incontro, stavolta con la cittadinanza ed i rappresentanti delle attività economiche e produttive locali.

