IVREA – “Voglio dirvi una cosa con il massimo della tranquillita’, della moderazione, senza scatenare polemiche: non voglio rassegnarmi all’idea che siccome ci sono poche nascite dobbiamo favorire l’immigrazione. Prima lavoriamo alle politiche di sostegno alle famiglie italiane”. Cosi’ Luigi Di Maio intervenendo a Ivrea, nel Torinese, alla presentazione del candidato sindaco Massimo Frech. “C’e’ un grande problema che l’Italia deve risolvere, quello della crescita demografica: se continuiamo cosi’ – ha spiegato il candidato premier del M5s- nel 2050 saremo il terzo Paese piu’ anziano del mondo. In tutti questi anni in Italia – ha concluso- le politiche per la famiglia sono state totalmente ignorate e oggi quando hai un figlio e’ solo un problema tuo”.