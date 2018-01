Domenica 7 gennaio, il deputato forzista Michele Mancuso ha partecipato alla visita, svoltasi nella mattinata, che l’assessore regionale dei Beni culturali, Vittorio Sgarbi, e al turismo, Sandro Pappalardo, hanno compiuto presso la miniera di sale dei “carusi” di Regalpetra, a Racalmuto, di proprietà dell’Italkali.

Mancuso, dopo la visita alla miniera che produce quasi il settanta per cento del sale consumato in Italia ed è accessibile attraverso gallerie e rampe percorribili dai mezzi pesanti e che raggiunge 100 metri di profondità, ha concordato l’avvio di un tavolo tecnico tra i sindaci di Milena e Racalmuto: “E’ l’inizio di una presenza importante della Regione in un territorio abbandonato da troppo tempo. Inizieremo migliorando la viabilità; è, infatti, previsto in tempi rapidi un intervento sulla strada interprovinciale Milena- Racalmuto. Questo è solo il primo passo. Vogliamo sviluppare l’idea di museo minerario volto all’attrazione di turisti verso una realtà così importante come la miniera di sale in concessione all’Italkali. Azienda consolidata e col giusto bagaglio per rilanciare il nostro territorio anche da un punto di vista occupazionale”.