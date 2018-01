MUSSOMELI – Con una nota a firma del segretario del gruppo Meetup MoVimento 5 Stelle Mussomeli, Salvatore Giardina diretta al Sindaco di Mussomeli, al Comandante dei Vigili Urbani di Mussomeli e all’Azienda Unità Sanitaria Locale n.2 Servizio Veterinario del Comune di Mussomeli, è stata inoltrata la segnalazione effettuata relativa al problema randagismo a Mussomeli. Così si legge: “In qualità di gruppo politico che esercita nel territorio di Mussomeli, ci corre l’obbligo di segnalarvi che la comunità mussomelese, è afflitta da un serio problema, quale il randagismo. Per le vie del centro abitato, sono stati avvistati branchi di cani randagi che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità dei cittadini. A tal proposito, ci è doveroso segnalarvi che, nel tardo pomeriggio del 04/01/2018, un adulto è stato aggredito da un cane ed è stato ricoverato in ospedale, in attesa di intervento chirurgico. Tale problema, di assoluta rilevanza, deve essere necessariamente attenzionato, al fine di evitare spiacevoli conseguenze. La nostra preventiva segnalazione, a salvaguardia del quieto vivere, rappresenta un atto dovuto ai cittadini. Nella speranza di un vostro tempestivo intervento e in attesa che l’amministrazione prenda atto del problema, si porgono cordiali saluti.”

