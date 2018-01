CALTANISSETTA – Cinquecentomila euro è la donazione che il Credito Cooperativo Castelli e Iblei effettuerà per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione del pronto soccorso dell’ospedale di Mazzarino come si evince dal protocollo firmato questa mattina dall’Asp di Caltanissetta. L’annuncio ufficiale è avvenuto nel corso della conferenza stampa alla quale hanno partecipato il direttore generale Carmelo Iacono, il direttore sanitario Marcella Santino, il direttore amministrativo Alessandro Mazzara, il presidente della banca Carmela D’Aleo, il direttore Lino Siciliano, il sindaco di Mazzarino Vincenzo Marino e altri esponenenti del mondo della sanità e della politica.

Iacono ha sottolineato: “Stretta collaborazione tra territorio e azienda. La banca ha voluto caricarsi quest’onere per dare un servizio alla popolazione di quel territorio. A breve consegneremo i locali alla banca che li restituirà completamente ristrutturati”.

Il presidente del Credito Cooperativo Castelli e Iblei Carmela D’Aleo ha dichiarato: “E’ un importante impegno di carattere economico e sociale perché come banca del territorio abbiamo a cuore non soltanto la crescita culturale, economica e sociale del territorio ma anche il benessere e la salute della gente”.

Il sindaco di Mazzarino Enzo Marino ha concluso: “Oggi è un momento importantissimo, una conquista per il territorio di Mazzarino e per tutti i paesi limitrofi. Debbo ringraziare la direzione strategica dell’Asp ma anche la banca per l’impegno assunto. Un grazie va anche a tutti i colleghi sindaci dei comuni limitrofi che insieme a me hanno fatto rete”.

(Foto di RadioCL1.it)

