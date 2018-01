MARSALA – Ha compiuto 100 anni un ex partigiano: con il nome di battaglia di “Capitano” fece parte della Divisione Garibaldi “Nino Nannetti” – Brigata “Cacciatori delle Alpi”, che durante la Guerra di Liberazione dal Nazifascismo fu operativa nel Cadore, in provincia di Bolzano. A tagliare il traguardo di un secolo è Rosario Parrinello, di Marsala, ex bottaio e agricoltore. Ha spento le classiche 100 candeline attorniato da tre figli, sei nipoti e tre pronipoti. A festeggiarlo sono stati anche il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo (Pd), e i presidenti comunale e provinciale dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia, Pino Nilo e Aldo Virzì. Rosario Parrinello, che dal 2012 è anche presidente onorario dell’Anpi di Marsala, nel 2016 è stato insignito di medaglia dal ministro della Difesa Roberta Pinotti. Il “Capitano”, vedovo dal 2006, è ancora amante della buona tavola e fino a un paio di anni fa fumava e a pranzo beveva mezzo bicchiere di vino marsalese. (Fonte ansa.it)

