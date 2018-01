MARIANOPOLI – Domenica 7 Gennaio alle ore 21.00 presso l’atrio del Museo Archeologico di Marianopoli, dove resta visitabile la mostra collettiva di pittura “Museo a colori”, sarà presentato dal giovane cantautore e chitarrista siciliano Pierpaolo Monterosso, con un concerto Live, il nuovo album di inediti dalle sonorità acoustic/rock: “Salvati”, disponibile in tutti i digital stores dal 15 Dicembre 2017. La collettiva d’arte e il Live Acuostic che la concluderà sono eventi organizzati e promossi dalla Pro Loco di Marianopoli in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il Polo Museale Regionale di Gela e Caltanissetta. Gli organizzatori si dicono felici di poter ospitare nel locale Museo Archeologico eventi d’arte contemporanea che si innestano perfettamente in un contesto dove è custodita con immensa cura la memoria dell’arte dei nostri antenati ammirabile nei preziosi reperti presenti nel museo, così da poter offrire ai visitatori di Domenica sera una rara esperienza di fruizione artistica multisensoriale che, tra opere d’arte, musica e archeologia, muoverà le più nascoste corde dell’anima.

