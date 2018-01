PALERMO – Il 6 gennaio del 1980 veniva ucciso a Palermo il presidente della Regione Piersanti Mattarella, fratello del Capo dello Stato, Sergio. Era domenica e Mattarella si stava recando a messa come d’abitudine. Un killer affianco’ la sua Fiat 132 in via Liberta’ e apri’ il fuoco. Per Mattarella non ci fu niente da fare. Per quell’omicidio sono stati condannati i vertici della Cupola di Cosa nostra. A distanza di 38 anni, pero’, la Procura di Palermo starebbe effettuando una serie di nuovi accertamenti su reperti finora mai analizzati. I nuovi approfondimenti, che riguardano in particolare chi sparo’ a Mattarella, prendono spunto da una targa e riaprono la pista ‘nera’, seguita da Giovanni Falcone, che porto’ a giudizio Giusva Fioravanti e che fu poi assolto in Corte d’assise.