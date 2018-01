ROMA – “Piu’ innaturale di un panda che mangia carne ci sono i giornali che dicono la verita’. Oggi si sono inventati frattura tra noi due che non c’e’ e non c’e’ mai stata. Comprendiamo che per i giornalisti italiani sia difficile pensare che tra noi due, in tanti anni, non ci siano mai stati attriti o discussioni, quindi – se vogliono – ogni tanto fingeremo di non sopportarci a vicenda. Insceneremo un litigio e gli manderemo il video”. Lo scrivono in un post a quattro mani Beppe Grillo e Luigi Di Maio.

Nel post, pubblicato sul blog, Grillo e Di Maio attaccano i giornali, che scrivono di divisioni tra i due sulla linea politica da tenere dopo il voto: “Il loro sogno sarebbe un MoVimento diviso su tutto come il centrodestra che ha 5 idee diverse su ogni temi e 5 candidati premier, e che si autodistruggera’ per le guerre di potere. Nel MoVimento prima di tutto ci vogliamo bene e siamo motivati da un sogno comune al quale stiamo dedicando la nostra vita da anni, insieme a migliaia di attivisti e milioni di cittadini in tutta Italia. Questo affetto, questa motivazione, questa profonda convinzione sono totalmente estranei ai partiti”, sottolineano il cofondatore del Movimento e il candidato premier.