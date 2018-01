ROMA – “Proprio perche’ siamo consapevoli di tutto quello che e’ urgente fare, stiamo mettendo a punto una squadra di governo eccellente che conoscerete prima del voto e una squadra di parlamentari competenti che conoscerete entro fine mese”. Lo annuncia Luigi Di Maio sul blog di Beppe Grillo. “Alcuni li avete conosciuti, e ce ne sono tanti altri pronti a dare battaglia in ogni collegio uninominale e i partiti che oggi gia’ cantano vittoria presto capiranno di aver fatto i conti senza l’oste”, aggiunge Di Maio. “L’era delle promesse per garantirsi la poltrona e’ finita. Il tempo in cui i politici possono dire qualsiasi cosa e poi permettersi di fare l’opposto e’ tramontato. Adesso c’e’ spazio solo per chi ha la liberta’ di dire le cose come stanno. E’ il momento di pensare in grande”, conclude.