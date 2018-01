SERRADIFALCO – L’unità territoriale CRI di Serradifalco, Comitato di Caltanissetta ONLUS, avrà il piacere di consegnare un’enciclopedia multimediale all’istituto comprensivo Puglisi di Serradifalco. La cerimonia di consegna avverrà presso i locali della scuola il prossimo 15 gennaio alle ore 15.00 ad opera del referente Giuseppe Di Vanni e di alcuni volontari CRI di Serradifalco. Ad accettare questo importante dono sarà la dirigente scolastica, Anna Maria Nobile. Questa donazione a titolo gratuito vuole essere un piccolo gesto di gratitudine da parte della CRI Serradifalchese nei confronti dell’istituto Puglisi per ringraziare di aver preso parte attiva alla campagna di raccolti fondi con calendari CRI 2017., conclusa positivamente con l’acquisto di una ambulanza.

In occasione di tale raccolta fondi, infatti, ciascuna classe dell’istituto ha ricevuto un calendario con un minimo contributo volontario tra tutti gli alunni, dimostrando ancora una volta la collaborazione reciproca e concreta che si è instaurata tra i giovani cittadini di Serradifalco e la CRI.

Grazie all’enciclopedia, ricevuta in donazione da una azienda e grazie al Presidente CRI di Caltanissetta Nicolò Piave, gli studenti avranno uno strumento culturale in più per supportare ed arricchire la loro carriera scolastica, che di sicuro ne trarrà beneficio.

