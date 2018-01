Il biglietto era abbinato a Carlo Verdone nel gioco finale dello speciale ‘I Soliti Noti’ andato in onda su Rai1 e che aveva per protagonisti cinque personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Il biglietto vincitore del secondo premio, da 2,5 milioni di euro, e’ serie P numero 245714, e’ stato venduto a Milano ed era abbinato a Pupo; il terzo premio, da 1,5 milioni di euro, e’ andato al biglietto serie D 0344660 venduto a Rosta (Torino) ed era abbinato a Tullio Solenghi; il quarto premio da 1 milione di euro e’ andato al biglietto serie P numero 462926 venduto a Pinerolo e abbinato a Manuela Arcuri; infine il quinto premio, quello da 500mila euro, e’ andato al biglietto serie D numero 243750 venduto a Roma e abbinato a Iva Zanicchi.

Sono 205 i premi – tra prima, seconda eterza categoria – che quest’anno la Lotteria Italia distribuisce. Lo riferisce l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al termine della riunione che ha impegnato il cosiddetto ‘Comitato per le operazioni di estrazione’ presso la sede dei Monopoli di Stato e che ha fissato il numero di tagliandi da premiare.

Gia’ nel corso delle trasmissioni televisive e con la lotteria istantanea sono stati assegnati premi per oltre 12 milioni di euro. A questi va aggiunta la massa premi finale di circa 16,1 milioni di euro relativa ai biglietti vincenti che saranno estratti nel corso di questa sera. Complessivamente, la Lotteria Italia 2017, quest’anno distribuisce premi per oltre 28 milioni di euro. I premi dei 205 biglietti vincenti saranno cosi’ distribuiti: per la Prima Categoria, 1 Premio 5 milioni; 2 Premio da 2,5 milioni; 3 Premio da 1,5 milioni; 4 Premio da 1 milione; 5 Premio da 500mila euro.

Poi ci sono i premi di Seconda Categoria: 50 da 50mila euro ciascuno; quindi i premi di Terza Categoria, ovvero 150 da 20mila euro ciascuno. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti e’ stato riservato un premio complessivo di 75.500 euro. L’elenco dei biglietti vincenti sara’ disponibile sul sito https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it.