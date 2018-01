ROMA – E’ rimasta stabile la vendita dei biglietti della Lotteria Italia in Sicilia: +0,8% rispetto al 2016. Ma con risultati piuttosto contrastanti all’interno della regione. Dei 410mila tagliandi distribuiti sull’isola, riporta Agipronews, 123mila sono stati staccati in provincia di Palermo, che registra una leggera flessione rispetto a un anno fa (-0,9%). Cali piu’ sostanziosi hanno interessato Caltanissetta (12.820, -8,6%) e Messina (58.670, -5,7%). Tutto positivo, invece, il bilancio delle altre province, a partire da Agrigento, con 27.250 tagliandi (+12,8%), poi Siracusa cresce del 7% con 29.410 biglietti. Bene anche Ragusa (circa 19mila, +3,8%) e Catania (92.280 tagliandi, +3,8%), con Trapani in leggero calo (-0,9%) e 31.0701 tagliandi ed Enna in aumento dell’1,7% con quasi 16mila biglietti venduti.