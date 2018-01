VILLALBA – In un clima di feste natalizie e di fine anno, il neo deputato forzista Michele Mancuso ha incontrato, nei giorni scorsi, presso il centro diurno per Anziani del Comune di Villalba, amici e cittadini villalbesi, e non solo, provenienti, appunto, dai paesi vicini. Un incontro voluto ed organizzato dal responsabile locale di Forza Italia Michelino Scarlata. Presenti all’incontro alcuni amministratori e rappresentanti politici dei comuni di Caltanissetta, Mussomeli, Vallelunga Pratameno e Marianopoli con l’avvocato Pietro Milano, coordinatore di Forza Italia di Caltanissetta, Rosolino Ricotta e Chiara Pacino, rispettivamente Vice sindaco e Presidente del Consiglio Comunale di Vallelunga Pratameno, il mussomelese Antonio Noto coordinatore cittadino di Forza Italia ed il responsabile provinciale territorio e ambiente di Forza Italia Calogero Casucci. Tra i partecipanti anche un gruppo di consiglieri di “Amare Villalba” nelle persone di Fabio Ferreri, Vincenzo Plumeri, Alessia Saia e Rosy Schillaci. Con il saluto iniziale di Michelino Scarlata sono stati aperti i lavori con l’augurio di buon lavoro al neo deputato regionale Michele Mancuso. Fra i presenti ha preso la parola Rosario Alessi, ex dipendente comunale in pensione, congratulandosi per il successo elettorale di Michele Mancuso. L’oratore si è soffermato sul grave fenomeno dell’astensionismo elettorale riconducibile soprattutto al cattivo esempio dei rappresentanti politici. ”Sembra che alle persone – ha continuato Alessi – non interessi più la gestione della Cosa pubblica e l’aspetto più grave è che non è la società a ritirarsi dalla politica, sono i politici che hanno perso la capacità di ascoltarla e di comunicare con essa”. Ha concluso il suo intervento, auspicando un proficuo lavoro del deputato forzista Michele Mancuso per l’intero Vallone con interventi concreti, opportuni ed urgenti. L’incontro è stato ritenuto interessante dai presenti, fiduciosi in una azione responsabile e fattiva dal neo deputato forzista.

