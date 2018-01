ROMA – “Con i dati Istat di oggi si realizza un risultato storico. Da febbraio 2014 a novembre 2017 l’Italia ha recuperato piu’ di un milione di posti di lavoro: 1.029.000 per la precisione (di cui il 53% a tempo indeterminato). Il JobsAct ha fatto aumentare le assunzioni, non i licenziamenti: il tempo e’ galantuomo, lo diciamo sempre”. Lo scrive sui suoi profili sociale il segretario Pd Matteo Renzi.

“Le persone che lavorano sono al livello massimo da quando esistono le serie storiche dell’Istat: 23 milioni e 183 mila.

Mai l’Italia aveva raggiunto questo livello di occupati.

Quando noi abbiamo iniziato la disoccupazione era oltre il 13%, adesso e’ all’11%. Quella giovanile era oltre il 44%, adesso e’ sotto il 33%. Ma il milione di posti di lavoro e’ cio’ che fa notizia perche’ qualcuno lo aveva promesso invano, noi lo abbiamo realizzato davvero. Perche’ questi dati sono ufficiali Istat e nessuna fake news puo’ dire il contrario”.

Naturalmente, prosegue Renzi “noi non ci accontentiamo e vogliamo investire sulla qualita’ dei lavori, non solo sulla quantita’. Vogliamo il salario minimo legale, che adesso si puo’ finalmente introdurre. Vogliamo che i nostri giovani studino per vivere da protagonisti nella societa’ dell’intelligenza artificiale. Vogliamo dare garanzie a chi non ce la fa o perde l’occupazione, a cominciare dal REI”.

“Ma contano i risultati, non le promesse. Conta l’Italia vera, non quella dei falsi profili. Altro che sussidi, altro che reddito di cittadinanza, altro che assistenzialismo: noi siamo per lavoro, lavoro, lavoro. Noi, il Partito Democratico. E tutti quelli che credono che non si possa lasciare questo Paese al rancore e alla rabbia. Avanti, insieme” conclude Renzi.