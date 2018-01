MUSSOMELI – Riceviamo e pubblichiamo: “E’ mio dovere morale, e istituzionale – ha postato sul social l’Assessore Comunale Toti Nigrelli – intervenire in merito all’articolo uscito oggi sulla stampa, titolato <<Viabilità, Azzurra Cancelleri: “Riaprire la Mussomeli-San Giovanni Gemini”>> (http://www.agrigentonotizie.it/politica/viabilita-azzurra-cancelleri-provinciale-mussomeli-san-giovanni-gemini.html). Su questa tematica sono convinto che sia necessario smentire le dichiarazioni allarmistiche dell’Onorevole Azzurra Cancelleri (sorella di Giancarlo Cancelleri) per far chiarezza e non confondere i cittadini con affermazioni impulsive, frettolose e prive di fondamento.

La strada Mussomeli-San Giovanni Gemini riaprirà, grazie all’impegno di tutte le amministrazioni interessate, ma soprattutto del commissario dell’ex Provincia di Agrigento, Dott. Giuseppe Marino, cha ha mantenuto la parola data. E lo dicono i fatti, che riporto integralmente di seguito.

1) Giorno 16/05/2017, immediatamente dopo il mio insediamento nella giunta Catania, intavolammo il dibattito sulla riapertura della strada Mussomeli-San Giovanni Gemini.

2) Qualche giorno dopo, precisamente il 19/05/2017, avevamo già convocato un tavolo tecnico, durante il quale il commissario dell’ex provincia di Agrigento, Dott. Marino, ci ha garantito la riapertura in tempi brevi. E così è stato.

3) Qualche mese dopo, infatti, giorno 21/09/2017, il commissario ci comunicò che erano stati stanziati circa 600.000€ per la riapertura della strada. Comunicai quella notizia con grande gioia (era il mio primo finanziamento).

4) Ad oggi, la gara è stata già espletata e i lavori, per un importo di €469.380, sono stati aggiudicati alla ditta FSA SRL con sede in Roma.

I cittadini, pertanto – conclude il post dell’Assessore Nigrelli – stiano tranquilli. La strada riaprirà. Abbiamo fatto i salti mortali per ottenere questo finanziamento, ma la strada riaprirà”. L’assessore ha poi indicato la fonte:

