CALTANISSETTA – Il presidente della Società nissena di Storia Patria prof. Antonio Vitellaro, in un comunicato stampa annuncia l’importante donazione dell’Archivio dello studioso Filippo Falcone. Si tratta di una consistente collezione di giornali d’epoca dello storico sommatinese, nonché di circa 800 volumi. La finalità del donatore è stata quella di mettere questo importante materiale per lo studio della storia del territorio e della Sicilia, a disposizione di altri studiosi e studenti universitari. Si tratta infatti di diverse migliaia di documenti d’epoca, divisi in quattro sezioni, già ordinate e catalogate: giornali nazionali dal 1863 a tutto il 900 (circa 1100 fascicoli), giornali e pubblicazioni sulla Sicilia dal 1848 a tutto il ‘900 (circa 2.800 fascicoli), pubblicazioni d’epoca sul nisseno e la Sicilia dal 1787 a tutto il ‘900 (circa 200 fascicoli), per un ammontare di ben oltre 4000 fascicoli. Un immensa mole di materiale, raccolto da Falcone nel corso dei suoi studi e delle sue numerose pubblicazioni sul territorio e sulla Sicilia. Vi sono poi circa 800 volumi, divisi per argomenti: storia politica, Questione meridionale, storia d’Italia, Sicilia, storia locale, mafia, filosofia, cinema, chiesa, narrativa ecc.

Falcone, aveva già donato, negli anni passati, circa 500 volumi inerenti argomenti di precedenti suoi studi politici (è laureato in Scienze politiche) alla biblioteca dell’Istituto Gramsci siciliano di Palermo di cui fa parte.

Soddisfatto per la donazione il prof. Vitellaro ha dichiarato: “Filippo Falcone è storico e pubblicista con interessi soprattutto per la storia contemporanea siciliana, sulla quale ha già scritto parecchio. Da questi suoi studi nasce l’interesse anche per la stampa, i giornali e le riviste storiche d’epoca, quali testimonianze di ricerca in presa diretta. Nella sua Emeroteca storica egli ha raccolto migliaia di pezzi che hanno un inestimabile valore, perché accompagnano, passo dopo passo, gli eventi storici del Paese e della Sicilia, in un arco temporale che abbraccia ‘800 e il ‘900. Avremo modo, in seguito, – conclude il presidente di Storia Patria nissena – di pubblicare un elenco dettagliato di questi fascicoli per facilitare le eventuali ricerche di altri studiosi”.

