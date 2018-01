mafia

Unaortodossa, antica, rigida e chiusa. Cosi’ antica da non volersi chiamare neppure, “che e’ sbagliato”, “ma Cosa nostra” che “e’ tutto”. Affidabile, determinata che “spaventa tutti. Altro che i palermitani”. Eccoli ‘gli agrigentini della montagna’, cosi’ strutturati da essersi costituiti in un mandamento a parte. Ma che e’ stata colpita, demolita e decapitata duramente in una operazione – denominata appunto ‘Montagna’ – che i magistrati hanno definito “monumentale”. Cinquantasette gli arresti compiuti, spiegano i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, coordinati dalla Procura di Palermo: le accuse sono, a vario titolo, quelle di associazione di tipo mafioso armata, finalizzata alle estorsioni, al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Vengono anche contestati l’intestazione fittizia di beni aggravata, lo scambio elettorale politico-mafioso, il concorso esterno in associazione mafiosa ed il favoreggiamento aggravato a Cosa nostra. Disarticolati i mandamenti di Santa Elisabetta e Sciacca, nonche’ sedici famiglie mafiose della provincia. Documentati stretti collegamenti con i vertici delle cosche di quasi tutta la Sicilia e con le ‘ndrine calabresi. Accertate estorsioni ai danni di 27 aziende e un fiorente traffico di droga. Il pizzo veniva preteso anche dalle cooperative per la gestione dei richiedenti asilo. In manette il sindaco di San Biagio Platani, Santino Sabella, autodichiaratosi “a disposizione”, agevolatore di affari e di appalti che con i clan avrebbe stretto anche un patto elettorale. E poi le estorsioni, a tappeto, nel silenzio delle vittime. Disposto il sequestro preventivo, per un valore di circa un milione di euro, di sette societa’ dei settori edili e del movimento terra, delle scommesse e della distribuzione di slot machines.

PALERMITANI ALLO SBANDO. “La provincia di Agrigento e’ piu’ seria. I palermitani sono come sono… le persone c’erano, ce n’erano una decina di affidabili. A Palermo non ci sono piu’ persone affidabili, se ce n’e’ ancora qualcuna, non lo so. Io posso arrivare fino a Corleone, dove ci sono persone con la testa sulle spalle, che ti dicono una cosa ed e’ una cosa”. La sfiducia verso Cosa nostra palermitana, considerata ormai allo sbando, senza piu’ una direzione vera, soprattutto dopo la morte di Toto’ Riina, e’ uno degli elementi che emergono dalle intercettazioni.

E’ venuto fuori anche, come ha spiegato il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi “una sorta di decalogo, un manuale del buon mafioso o del buon estorsore. C’e’ un mafioso che riesce a definirsi il ‘fiore all’occhiello’ della mafia siciliana, criticando addirittura il venir meno nella provincia palermitana di personaggi affidabili”.