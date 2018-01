CATANIA – Due serbi, che hanno tamponato tre auto delle forze dell’ordine, sono stati arrestati a conclusione di un inseguimento avvenuto ieri a Catania da agenti di polizia e da carabinieri del nucleo radiomobile. Sono Zoran Stojanovic di 26 anni, e Dragan Mitrovic di 32. Dopo la folle corsa in auto hanno tentato di evitare la cattura colpendo con calci e pugni gli investigatori. Due poliziotti e due carabinieri hanno riportato lesioni giudicate guaribili tra i dieci ed i quindici giorni. I banditi avevano tentato di sottrarsi ai controlli perche’ Mitrovic avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari nel campo nomadi di viale Kennedy, a seguito di misura cautelare emessa dal Gip di Santa Maria Capua Vetere. Misura che aveva piu’ volte violata e che per questo era stata recentemente aggravata dal Gip campano con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due sono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza in attesa della convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo.