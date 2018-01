CALTANISSETTA – L’Inps di Caltanissetta comunica che, sul sito istituzionale (www.inps.it), sono stati pubblicati i bandi di concorso “Estate INPSieme per l’assegnazione di contributi per soggiorni studio in Italia”, “Estate INPSieme per l’assegnazione di contributi per soggiorni studio all’estero” e “Corso di lingue all’estero”. Le domande potranno essere presentate dalle 12 dell’1 febbraio alle 12 del 2 marzo prossimo.