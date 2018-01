ENNA – Incidente mortale, la notte scorsa, sulla strada statale SS 120, al bivio contrada Piano/Fossi, nell’ennese.

La vittima e’ una donna di 51 anni, originaria di Cerami. La donna era alla guida di una Fiat 500 che si e’ ribaltata, finendo fuori strada e cadendo in un dirupo, dopo essersi scontrata con una Bmw che procedeva in senso opposto. Sul luogo del sinistro, scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri di Troina insieme a personale del 118 ed ai vigili del fuoco. Per la donna non c’e’ stato nulla da fare, e’ morta sul colpo. Ferito il conducente dell’altra auto, un 33enne.