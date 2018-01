MESSINA – Due anziani sono deceduti a seguito di un incidente stradale avvenuto a Montalbano Elicona (Messina). La coppia, marito e moglie, era a bordo di una jeep che si e’ ribaltata. I due sono morti praticamente sul colpo. A perdere la vita Biagio Arlotta, 82 anni e Tindara Recupero, 76 anni, entrambi di Montalbano Elicona. L’incidente si e’ verificato lungo la strada provinciale 110. Secondo una prima ricostruzione da parte dei Carabinieri, i coniugi erano a bordo della jeep, una Suzuki Santana, carica di legna. Giunta in prossimita’ del chilometro 32 della strada provinciale, forse per un improvviso malore del conducente, la Suzuly Santana, e’ uscita di strada fermandosi in fondo ad una scarpata. La jeep si e’ ribaltata finendo vicino ad un albero. Per i due anziani non c’e’ stato nulla da fare nonostante l’arrivo dei soccorsi. Per estrarre i corpi dei due anziani, rimasti incastrati nell’abitacolo della jeep e’ stato necessario anche l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco.