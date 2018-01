MESSINA – Una ragazza e’ morta a seguito di un incidente stradale avvenuto a Terme Vigliatore (Messina). La vittime, Irene Da Campo, 19 anni, di Terme Vigliatore, era alla guida di una Fiat Panda che per cause da accertare e’ uscita improvvisamente di strada e si e’ schiantata contro un muro. L’incidente si e’ verificato questa mattina intorno alle 4 lungo la via Nazionale. La giovane viaggiava da sola sull’auto ed e’ morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo dall’auto. La dinamica dell’incidente e’ in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) coordinati dalla Procura.