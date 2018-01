ENNA – Incidente mortale nella notte sulla SS. 117 tra Nicosia e Leonforte, in provincia di Enna. A perdere la vita un uomo – S.Q. di 34 anni di Nicosia -, che era alla guida di una Volkswagen Passat. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il 34enne avrebbe perso il controllo della vettura, per cause in via d’accertamento, terminando la sua corsa su un guardrail. L’incidente si e’ verificato alle 4,30. Sono dovuti intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere. Vani i tentativi dei medici di salvare la vita all’uomo.

Il 34enne e’ morto sul colpo. Il medico legale dopo un primo esame autoptico ha disposto il trasferimento della salma in obitorio.