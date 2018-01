VILLALBA – Da qualche mese sofferente, oggi pomeriggio, intorno alle ore 17, è venuto a mancare ad Albenga, , il 79enne villalbese Calogero Alessi, papà di Angelo, Graziella e Matteo. Una vita vissuta all’ombra della chiesa, prima a Villalba durante l’Arcipretura di Padre Iucolino come sagrista, alternando, anche, in maniera autonoma, lavori di elettricista, e, successivamente, ad Albenga, dove si era trasferito dal 1993 con la famiglia, sempre con lo stesso ruolo di sagrista presso la chiesa Santa Maria in Fontibus. Comunque, è rimasto assai attaccato alle radici villalbesi; infatti, è rimasto sempre a contatto con la sua Villalba, attraverso i suoi amici e conoscenti che non gli hanno mai fatto mancare notizie del suo paesello, con particolare riguardo alle festività di Pasqua con le sue tradizioni locali che amava tanto. Il suo sorriso verso tutti era la sua caratteristica e la sua dipartita ha lasciato nello sconforto la moglie Franca ed i suoi familiari. Le sue esequie si svolgeranno giovedì, 11 gennaio 2018, alle ore 15,00, presso la chiesa Santa Maria in Fontibus Albenga.

